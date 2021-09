Lega: Renzi, io vittima macchina social di Morisi e M5s, non farò lo stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morisi è l'uomo che ha creato la macchina social della Lega che in questi anni ha sparato violenza verbale addosso a tante persone, io sono una delle vittime di questa macchina social. La stessa cosa l'ha fatta il Movimento 5 stelle". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Rainews24. "Se dovessi usare lo stesso stile usato da Morisi contro di me, dovrei attaccarlo sul piano personale, ma non lo faremo, abbiamo rispetto per tutti", ha aggiunto. (Rin)