Congo-Kinshasa: membri Oms accusati di stupri e abusi, Tedros promette risposta "ferma e rapida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto "inorridito" dai presunti abusi sessuali e stupri commessi da membri del suo personale nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), denunciati in un rapporto pubblicato ieri da un gruppo indipendente commissionato dall'Oms. "Questi comportamenti descritti in questo rapporto sono abietti e non rappresentano solo un tradimento delle persone che si afferma di servire, ma è anche un tradimento dei membri dell'Oms che si mettono in pericolo per aiutare gli altri, compresi quelli che sono stati uccisi da gruppi armati mentre proteggevano le persone dall'ebola. È un giorno buio per l'Oms", ha affermato Tedros in una nota in cui promette una risposta "ferma e rapida" contro i 21 presunti colpevoli individuati nel rapporto e che lavorano o hanno lavorato per l'organizzazione. “La risposta all'ebola nel Nord Kivu e nell'Ituri è stata un'operazione vasta e complessa in una regione molto insicura che richiedeva un reclutamento molto ampio di personale nazionale e internazionale. Ma niente di tutto questo giustifica atti di sfruttamento e abuso sessuale. Riconosciamo che avremmo dovuto adottare misure più rigorose per la selezione dei nostri candidati", ha ammesso Tedros. Il rapporto, commissionato da un gruppo indipendente nominato dall'Oms, ha identificato più di 80 presunti casi di abusi commessi durante l'epidemia di ebola nella Rdc (tra il 2018 e il 2020), comprese le accuse che coinvolgono 20 membri del personale dell'Oms. (segue) (Res)