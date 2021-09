Congo-Kinshasa: membri Oms accusati di stupri e abusi, Tedros promette risposta "ferma e rapida" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori hanno identificato almeno 75 vittime, principalmente donne, spesso poco istruite e provenienti da ambienti poveri. In base all'accusa, i loro aggressori avevano promesso loro posti di lavoro nella risposta contro l'epidemia di ebola in cambio di favori sessuali. Il rapporto cita almeno nove casi di stupro, 29 gravidanze completate e sei vittime che hanno abortito. "Alcuni atti di sfruttamento e abuso sessuale sono stati organizzati all'interno di una rete di personale che operava attraverso l'ufficio di reclutamento locale del centro di coordinamento delle risposte. La stragrande maggioranza delle vittime incontrate dal team di revisione non ha ottenuto i lavori promessi nonostante avesse acconsentito alle prestazioni sessuali", ha spiegato Malick Coulibaly, membro della commissione d'inchiesta. Il rapporto di 35 pagine afferma che "l'entità degli episodi di sfruttamento e abuso sessuale ha contribuito all'aumento della vulnerabilità delle presunte vittime", alle quali "non è stato fornito il supporto e l'assistenza necessari per tali esperienze degradanti". In nove diverse città o villaggi della regione sono stati riscontrati una formazione tardiva del personale per prevenire abusi o sfruttamento sessuale, nonché un rifiuto da parte dei dirigenti di prendere in considerazione le segnalazioni verbali e altri "fallimenti strutturali". Gli inquirenti hanno sottolineato inoltre una "percezione di impunità del personale dell'Oms da parte delle presunte vittime". Dopo aver ricevuto questo rapporto, l'Oms ha affermato di aver rescisso i contratti di quattro persone che ancora impiegava. L'organizzazione trasmetterà le accuse di stupro alle autorità congolesi e ai Paesi di origine dei principali sospettati. (Res)