Romania: leader Usr Plus Ciolos, partito voterà qualsiasi mozione di sfiducia contro governo Citu

- Il partito Usr Plus voterà qualsiasi mozione di sfiducia per le dimissioni del governo della Romania guidato dal premier Florin Citu, inclusa quella dal Partito socialdemocratico (Psd). Lo ha detto il co presidente di Usr Plus, Dacian Ciolos, in una dichiarazione all'emittente televisiva "B1 Tv". "Votiamo su qualsiasi mozione che possa abbreviare questa agonia del primo ministro Citu, che è comunque finito come primo ministro. Citu si comporta come se avesse la maggioranza in Parlamento, pone delle condizioni. Gli ricordo che non ha vinto le elezioni e che non può invitare partiti al governo. Noi vogliamo risolvere questo problema il prima possibile. Il problema potrebbe essere risolto se il Partito socialdemocratico (Psd) e il Partito nazionale liberale (Pnl) non giocassero a questo gioco in Parlamento, negli uffici permanenti. Hanno collaborato per rinviare la nostra mozione. Il problema poteva essere risolto in poche settimane. Tutto è ruotato nelle ultime settimane attorno al congresso del Pnl", ha affermato il leader di Usr Plus. Ciolos sostiene inoltre che Florin Citu "ha fallito con la campagna di vaccinazione" e che "ha comprato la carica di presidente del Pnl con il programma di investimenti da 10 miliardi di euro 'Anghel Saligny'". "C'è una sola possibilità affinché noi non voteremo la mozione: che il Pnl ritiri il sostegno politico a Florin Citu e proponga un primo ministro che formerà una coalizione e avrà la fiducia dei partner", ha concluso Ciolos. (Rob)