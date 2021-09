© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'udienza generale Papa Francesco ha rivolto un pensiero a quanto sta accadendo in Nigeria. "Prego per coloro che sono morti, per i feriti e per l'intera popolazione nigeriana – ha detto -, auspico che nel Paese sia sempre garantita l'incolumità di tutti i cittadini". (Civ)