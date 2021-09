Energia: Besseghini (Arera), bene intervento governo su bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è riuscito a mettere a punto un “giusto compromesso” sui prezzi dell’energia, consentendo almeno di mitigarne l’incremento con particolare attenzione ad imprese e famiglie in difficoltà”. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “In questo momento il gas è prevalente, in presenza di un evento che ha un elemento congiunturale molto forte: il corto di gas che abbiamo in questo periodo è poi dovuto a difficoltà tecniche del sistema, e credo che anche la pandemia abbia una parte di colpa”, ha detto, aggiungendo che “intervenire con degli smussi ha senso” in una fase di sofferenza della filiera degli approvvigionamenti. “In generale, ritengo che tutte le occasioni di intervenire strutturalmente per ridurre il costo dell’energia in Italia vadano sfruttate con grande velocità”, ha concluso. (Rin)