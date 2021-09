Colombia-Italia: riunione di coordinamento su riforma Polizia colombiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Colombia in Italia, Gloria Isabel Ramírez Ríos, ha partecipato a un evento presso il ministero della Giustizia sulla riforma della Polizia colombiana. All’evento, riferisce un comunicato del governo di Bogotà, hanno partecipato delegati di alto livello del ministero degli Esteri italiano, del ministero della Giustizia e dell’Interno, oltre all’ambasciatore d’Italia in Colombia, Gherardo Amaduzzi. Ha partecipato virtualmente il brigadiere generale Luis Ernesto García Hernández, capo dell'Ufficio consultivo per la pianificazione della Polizia nazionale della Colombia e responsabile del processo di riforma; l'addetto di Polizia presso l'ambasciata della Colombia in Italia e il colonnello Carlos Andrés Martínez, capo dell'Ufficio degli Affari internazionali della Polizia nazionale della Colombia. Il supporto da parte delle autorità italiane, recita il comunicato, rappresenta il riconoscimento di un'istituzione di servizio di oltre 130 anni, conosciuta a livello internazionale per la sua efficacia, professionalità e risultati. Nel corso della riunione, si legge, è stato espresso apprezzamento per il quadro di cooperazione bilaterale in materia di Giustizia, Sicurezza, Polizia e contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, che continua ad essere rafforzato e consolidato con le autorità di Polizia e Forze dell'ordine italiane. (Com)