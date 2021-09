Vaticano: Papa, la giustizia si attua con il nostro operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'udienza generale di oggi si è rivolto ai fedeli dicendo: "non siamo condannati alla base, noi siamo giusti alla base ma dobbiamo attuare la giustizia con il nostro operato". Quindi il Santo Padre ha osservato: "cosa si nasconde dietro la parola giustificazione che è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva però nell'insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione la conseguenza della misericordia di Dio che offre il perdono Dio infatti attraverso la morte di Gesù ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza". (Civ)