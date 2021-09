Francia: emittenti France Television e Tf1 attaccano Canal+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il gruppo France Television e Tfi attaccano Canal+, che durante la prima serrata anti-Covid del 2020 ha diffuso in chiaro diversi programmi. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", secondo il quale sono stati richiesti a "Canal+" più di 40 milioni di euro di danni. Nel dettaglio, l'emittente del gruppo Vivendi viene accusata di non aver rispettato la "cronologia dei media" che stabilisce il calendario di diffusione in televisione dei film usciti al cinema. Canal+ ha registrato ascolti più importanti del solito dal 16 a 31 marzo 2020, aumentando l'audience tra l'1 e il 2 per cento. I concorrenti si definiscono danneggiati da questa mossa e adesso chiedono il risarcimento. (Frp)