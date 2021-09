Roma: chiusi 3 locali per violazione norme anti-Covid, elevate sanzioni per oltre 2.000 euro.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi predisposti dal Questore di Roma nelle zone adiacenti della stazione Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, finalizzati a garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici, il mantenimento del decoro urbano, il rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19, nonché la prevenzione e la repressione dei reati predatori. Ai controlli effettuati con un dispositivo alto impatto sul territorio hanno partecipato oltre a personale del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D'Andrea, anche gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretto da Massimo Improta. Tra gli esercizi commerciali controllati, in via Giolitti e in via Principe Amedeo i poliziotti, in 2 attività, hanno riscontrato violazioni alla normativa anti Covid in ordine alle quali ai 2 esercizi è stata comminata una sanzione di 480 euro e disposta la chiusura di 5 giorni nel primo caso e di 2 nel secondo. Una sanzione di 1.333,33 euro, con la chiusura ancora per 5 giorni, è stata elevata ad un'altra attività sempre in via Principe Amedeo. Al termine del servizio, durante il quale sono stati effettuati numerosi posti di controllo, sono state identificate 184 persone.(Rer)