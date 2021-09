Energia: Ricci (Confindustria Energia), non puntare su unica soluzione per ridurre emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere gli obiettivi del Pniec e del Fit for 55, che insieme richiedono una riduzione di circa 160 milioni di tonnellate di CO2, è fondamentale “non innamorarsi di un’unica soluzione, perché in questo modo aumentiamo enormemente il rischio di fallire l’obiettivo in una decade”, Lo ha detto Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “Dobbiamo spingere al massimo sulla crescita delle rinnovabili e l’elettrificazione di altre tecnologie mature, come i biocarburanti o l’economia circolare”, ha spiegato. (Rin)