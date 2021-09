Cinema: Bifest di Bari, premiati Helen Mirren e Taylor Hackford

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati accolti dal grande calore del pubblico del Bifest l’attrice Helen Mirren e suo marito, il regista Taylor Hackford, ieri sera nel Teatro Petruzzelli di Bari dove hanno ricevuto il Premio Fellini. Sul palco anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha detto: “Voglio esprimere a nome di tutto il pubblico e della comunità la nostra emozione e la nostra gratitudine. Io so, perché ve lo leggo negli occhi, che ci volete bene e che non è facile essere con noi tanto spesso come voi fate normalmente e questo ci riempie di orgoglio”. Una serata che ha visto la partecipazione straordinaria di Luca Medici e dei registi Marco Bellocchio e Paolo Virzì, insieme alla presidente del Bifest Margarethe Von Trotta, al direttore artistico, Felice Laudadio, e a Enrico Magrelli. “Questa sera il premio Fellini viene consegnato a una regina - si legge nelle motivazioni del Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a Helen Mirren - L'attrice che lo riceve, nella sua lunga carriera di una ricchezza indescrivibile, ha interpretato più regine di chiunque altra, sullo schermo e sul palcoscenico, ed è diventata in questi anni persino la regina della Puglia, che ha contributo a far crescere con la sua presenza magica, il suo sguardo pieno d'amore e la luce del suo sorriso. Ma come si fa a premiare una regina? Qualunque cosa si dica, si rischia di sembrare irriverenti. E d'altra parte non si può nemmeno usare l'ironia, perché l'attrice di cui stiamo parlando è regina anche di ironia. Possiamo soltanto dire che questa meravigliosa attrice ha vissuto sullo schermo forse più vite di chiunque altra, ed è stata sempre diversa da chiunque altra. Ma anche questo sarebbe sbagliato, perché la sua carriera sembra sempre appena cominciata e lei è pronta, prontissima a stupirci tante volte ancora come solo una donna oggettivamente straordinaria è capace di fare. A questo punto, noi possiamo soltanto pronunciare il suo nome. Il resto è storia. Storia in movimento permanente”. (segue) (Ren)