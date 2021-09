Cinema: Bifest di Bari, premiati Helen Mirren e Taylor Hackford (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste le motivazioni del riconoscimento a Taylor Hackford: “L’autore che viene premiato stasera è un regista americano importante che ha sempre cercato di sembrare invisibile perché si è sempre schierato dalla parte degli invisibili, cioè dei più deboli. Eppure ha vinto un Oscar subito, al suo primo cortometraggio, ma non si è montato la testa nemmeno in quel momento. Questo regista ha fatto film potenti, sempre animati da un senso di giustizia così puro come quello che soltanto i bambini sanno avere. È figlio di una cameriera e lo ha sempre detto con grande orgoglio. È stato per due volte a capo del sindacato dei registi e i suoi colleghi avrebbero voluto che mantenesse quella carica per sempre. Il regista di cui parliamo, prima ancora di essere un grande regista è molto semplicemente un grande uomo. E non può essere un caso che quasi un quarto di secolo fa abbia finito per sposare una grande attrice e una grande donna che stasera è come sempre qui con lui e che aveva giurato mille volte che non si sarebbe sposata”. Marco Bellocchio ha ricevuto il premio speciale giuria e del premio 2020 Mario Monicelli per il miglior regista per “Il Traditore”. Al termine della premiazione c’è stata laproiezione del film Haute couture della regista Sylvie Ohayon, presente in sala. (Ren)