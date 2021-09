Covid: l’Algeria produrrà il vaccino cinese Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico pubblico algerino Saidal produrrà il vaccino anti Covid-19 dell'azienda cinese Sinovac con il nome commerciale di “CoronaVac”. Il responsabile della produzione, della promozione, dell'esportazione e della ricerca del vaccino a livello ministeriale, la dottoressa Nadia Bouabdallah, ha dichiarato all'agenzia di stampa algerina “Aps” che il partner cinese “è rimasto piacevolmente sorpreso dalla padronanza del processo produttivo”, spiegando che l’Algeria potrebbe diventare “un produttore regionale” del vaccino Sinovac. La Bouabdallah ha sottolineato che questa partnership "rafforzerà l'immagine di Saidal e darà fiducia ai partner con cui sta negoziando, rafforzando al contempo l'impegno di coloro che già lavorano con il gruppo". In termini di produzione di vaccini, il gruppo farmaceutico algerino "è riuscito a superare con successo le fasi in cui altri partner di Sinovac hanno fallito per motivi tecnici", ha sottolineato la Bouabdallah. Lo scorso luglio, il vicino Marocco aveva annunciato l’intenzione di produrre il vaccino Sinopharm, la cui efficacia contro il coronavirus Sars-CoV-2 suscita tuttavia perplessità. Un accordo in tal senso è stato siglato il 5 luglio alla presenza del re Mohammed VI e prevede a produzione del vaccino cinese Sinopharm negli stabilimenti dell’azienda farmaceutica marocchina Sothema. (Ala)