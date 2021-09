Torino: Federalberghi-Fondazione Torino Wireless, protocollo per promuovere digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto lieti di aver siglato questo accordo con Torino Wireless che consentirà alla nostra Associazione e alle imprese turistico-ricettive Associate a Federalberghi Torino di lavorare sulla digitalizzazione e sull’implementazione tecnologica per migliorare la qualità del servizio ed essere sempre più vicini ai bisogni della clientela – dichiara Fabio Borio, Presidente di Federalberghi Torino – il turista moderno è sempre più informato, attento e quindi esigente e l’impresa turistico-ricettiva del futuro non può farsi cogliere impreparata dalle nuove sfide poste dall’innovazione, dalla digitalizzazione e dal progresso tecnologico". "Per Fondazione Torino Wireless stringere rapporti di collaborazione e partnership sui temi della promozione dell’innovazione e della digitalizzazione con Enti intermedi e di rappresentanza di rilievo come FederalberghiTorino è fonte di grande soddisfazione e rappresenta uno dei tasselli chiave della strategia di animazione territoriale a cui siamo chiamati dai nostri soci fondatori, in primis la Camera di commercio di Torino - dichiara Massimiliano Cipolletta , neo Presidente di Fondazione Torino Wireless". (Rpi)