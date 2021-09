Roma 2021: Ficcardi (Ev), saremo garanzia di tutela ambientale per la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno dovrebbe mai essere trattato come cittadina/a di serie B. Eppure è quello che è successo a Roma, dove le diseguaglianze non solo non sono state combattute, ma sono perfino aumentate. Colpa dell'amministrazione Raggi, che in questi anni ha trascurato quei servizi di prossimità che sono essenziali per la vita quotidiana dei quartieri della Capitale: dai trasporti scolastici agli asili, dall'accesso ai mezzi pubblici negato ai disabili, fino alle farmacie di zona". Così, in una nota, Simona Ficcardi, consigliera capitolina e candidata al Comune di Roma per Europa verde. "Già da consigliera uscente di Europa verde - aggiunge - ho messo al centro della mia azione politica la vivibilità dei territori, proponendo soluzioni ad alcuni tra i maggiori problemi della Capitale, come la separazione immediata della frazione organica per avviare una raccolta di rifiuti sostenibile e l'obiettivo di calibrare sui bisogni dei cittadini la rete pubblica di trasporti urbani. Una città sostenibile e green è quello che serve per fare fronte alla crisi ambientale che stiamo attraversando. Mentre la sindaca uscente punta solo sulla sua immagine personale, noi candidati di Europa verde e il nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri siamo impegnati a far ripartire Roma dall'ascolto dei territori. Saremo i garanti dei temi ambientali, che per noi non sono negoziabili".(Com)