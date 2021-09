Roma 2021: sopralluogo di Rivoluzione Animalista e Sgarbi nel canile di Ponte Marconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di ieri Rivoluzione animalista ha organizzato una visita in uno dei canili comunali di Roma, quello di Ponte Marconi, insieme a Vittorio Sgarbi, che si è reso conto in prima persona delle difficili condizioni a cui sono abituati gli animali della struttura. Nel caso specifico, ad esempio, abbiamo potuto rilevare una struttura obsoleta e fatiscente sia nella zona dei box, che per ciò che concerne i servizi igienici, dove non esiste la divisione uomini/donne tantomeno un servizio per disabili. Inoltre, gli animali verrebbero visitati dal veterinario su un tavolo deĺla zona bar/pranzo, riservata agli operatori". Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica. "L'inosservanza da parte del personale veterinario di alcune clausole della convenzione stipulata con il Comune di Roma e che comporta riduzione di personale e tempi di presenza degli stessi in canile - aggiunge - starebbe comportando una morìa di cani per mancanza di cure anche tempestive. Il più delle volte i volontari impietositi dalle loro sofferenze interverrebbero personalmente per far curare i cani in strutture private a proprie spese". (segue) (Com)