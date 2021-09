Roma 2021: sopralluogo di Rivoluzione Animalista e Sgarbi nel canile di Ponte Marconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cani provenienti da un sequestro effettuato l'11 agosto, posti in quarantena da quella data - aggiunge ancora - seppur scaduti i termini dei previsti controlli, alla data odierna sono ancora rinchiusi in bui box con vista muro: praticamente davanti alla rete del box s'innalza un muro che non permette ai poveri animali alcuna vista. Pazzesco, queste sono le indecenti condizioni di vita dei quadrupedi di Ponte Marconi. E, oltre alla reclusione forzata che si protrae ormai da oltre un mese e mezzo senza alcuna previsione favorevole perché questi poveri animali tornino a vedere la luce del sole, anche la segregazione con isolamento non dovuto. Dunque, siamo di fronte a una situazione davvero illogica e fuori luogo, che l'amministrazione Raggi continua a non voler affrontare e risolvere. Per Rivoluzione Animalista, invece, "Il canile non è politica: non si può pensare agli animali solo come veicolo di voti ma è necessario che nel rispetto di tutti loro, si intervenga 365 giorni l'anno per restituire loro la dignità rubata dall'essere umano. Anche per questo Rivoluzione Animalista ha intenzione di istituire un 'Animal welfare' ". (Com)