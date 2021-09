Riccione: truffa del "finto fattorino", 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione hanno arrestato due persone, entrambi pregiudicati originari della provincia di Napoli, rispettivamente classe ’90 e ’87, ritenuti responsabili di tentata truffa e ricettazione con la tecnica del “finto fattorino”. L’operazione nasce dalla segnalazione pervenuta dalla responsabile di una stireria professionale con sede a Coriano, la quale ha denunciato di essere stata truffata lo scorso 23 settembre quando due soggetti, presentatisi al ritiro merce con le divise di una nota ditta di spedizioni nazionali e internazionali, hanno messo su un camion abiti per un valore di 33.000 euro per poi far perdere le proprie tracce, senza mai consegnare la spedizione al destinatario. L’imprenditrice era stata contattata poi nel pomeriggio di lunedì dai fattorini di un noto corriere, i quali le hanno preannunciato un nuovo ritiro merci nella mattinata successiva. E così è stato: a bordo di un furgone bianco a noleggio, opportunamente camuffato con adesivi che potessero coprire le scritte del car rent, i due finti fattorini si sono presentati all’appuntamento con tanto di divise e bolla di trasporto. Una volta caricata la merce sul camion, però, i due sono stati fermati dai carabinieri. La perquisizione veicolare ha consentito di recuperare nel retro del camion numerose divise di noti spedizionieri nazionali e internazionali. I due sono stati quindi accompagnati in caserma e dichiarati in stato di arresto. (Ren)