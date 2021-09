India: Covid, misure di contenimento prorogate fino al 31 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) ha esteso fino al 31 ottobre la sospensione dei voli internazionali, introdotta per la prima volta il 23 marzo 2020 e prorogata di volta in volta, l’ultima fino al 30 settembre. Fanno eccezione i voli cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. Molti Paesi, a loro volta, hanno imposto divieti o restrizioni per i passeggeri provenienti dall’India, ma alcuni stanno cominciando ad allentarli e a riattivare i collegamenti diretti. Il bollettino odierno del ministero della Sanità segnala 18.870 nuovi casi, con un tasso di positività dell’1,25 per cento, e 378 decessi, numeri che hanno portato il totale dei contagi a 33.716.451 e quello delle vittime a 447.751. Le somministrazioni di vaccini fino a ieri sono 876.189.412, di cui 642.570.102 prime dosi e 233.619.310 richiami. (Inn)