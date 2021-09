Roma 2021: Acli, al via campagna contro astensionismo "VotiAMO"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni amministrative di Roma del 3 e 4 ottobre 2021, le Acli di Roma e provincia "rilanciano la campagna VotiAmo, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto quale fondamentale e imprescindibile esercizio di democrazia". Si tratta di un’iniziativa - si legge in una nota - che intende scoraggiare la tendenza all’astensionismo che sembra serpeggiare su oltre il 40 per cento degli aventi diritto al voto, costituendo un vero e proprio pericolosissimo 'partito' di maggioranza. Con Votiamo, inoltre, si intende valorizzare il senso critico degli elettori e fare in modo che questi sviluppino un modo nuovo di guardare i candidati e i loro programmi, superando la sensazionalità di slogan che spesso risultano populisti e irrealizzabili, valutandone invece la credibilità, la fattibilità e la qualità. Per questo chi vorrà aderire alla campagna potrà farlo realizzando un brevissimo video (max 15 secondi, in orizzontale) con le proprie motivazioni che spiegano l’importanza del voto". (segue) (Com)