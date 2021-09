Roma 2021: Acli, al via campagna contro astensionismo "VotiAMO" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna è attiva a partire dal 20 settembre al 2 ottobre 2021 "e non vuole essere di supporto a nessun partito o candidato, ma sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica del proprio Paese. Hanno già aderito alla campagna i segretari locali di Cgil, Cisl e Uil, la comunità di Sant'Egidio e la Camera di commercio di Roma". "Come Acli della Capitale – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – sentiamo un supplemento di responsabilità ad intervenire su questi temi, soprattutto alla luce degli ultimi dati che mostrano un netto distacco di un partito di maggioranza pericolosissimo chiamato 'astensionismo', addirittura al 40 per cento. Si tratta di un campanello di allarme che dobbiamo ascoltare, perché da troppo tempo ormai il nostro Paese si sta arrendendo a questo inesorabile declino della partecipazione attiva che mette in serio pericolo l’essenza stessa del nostro sistema democratico. Abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per invertire questa tendenza e per rispondere alla nostra vocazione di movimento di pedagogia sociale autonomamente schierato. Per questo rilanciamo 'VotiAmo', una campagna con la quale intendiamo non soltanto riavvicinare le persone alla Politica sottolineando quanto sia importante recarsi a votare, ma anche dare loro strumenti che permettano di esercitare un voto consapevole sulla base di valutazioni importanti da fare prima di recarsi alle urne; spiegare quindi, quanto sia importante scegliere un candidato e un programma credibile, fattibile e responsabile". (Com)