Marzabotto: Garavini (Iv), monito contro chi incita all'odio

- L'eccidio di Marzabotto è una "delle cicatrici più tragiche del nostro Novecento". Lo afferma, in una nota, la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri. "Nonostante la storia ci abbia già dimostrato quanto l'intolleranza conduca solo a conseguenze drammatiche, ancora oggi esistono movimenti che strizzano l'occhio alla contrapposizione violenta - aggiunge . La memoria dei 1830 civili rastrellati e uccisi serva invece come monito contro chi incita all'odio, soprattutto in politica".(com)