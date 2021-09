Energia: Starace (Enel), fondamentale decarbonizzare le grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi città sono oggi i principali centri di consumo energetico al mondo: se non mettiamo a posto l’inefficiente utilizzo dell’energia in queste realtà, attraverso la decarbonizzazione, sarà difficile raggiungere i nostri obiettivi. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “Il tema principale è rendere più efficiente l’utilizzo dell’energia nelle grandi città, digitalizzandola ed elettrificando i consumi: quindi via le automobili a combustione interna, via al trasporto pubblico locale che utilizza combustibili fossili, e via al riscaldamento domestico da fonti fossili”, ha spiegato, aggiungendo che la decarbonizzazione del mix energetico consentirà di “aggredire i consumi energetici delle città abbattendoli, migliorando anche la vita dei cittadini grazie alla riduzione dell’inquinamento”. (Rin)