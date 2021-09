© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un gruppo di circa 50 persone ha contestato in piazzale Selinunte, zona San Siro a Milano il leader della Lega Matteo Salvini presente per un comizio elettorale. Tra gli slogan urlati dai manifestanti "San Siro non ti vuole" e "La politica del tuo partito è la politica dell'odio". (Rem)