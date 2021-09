Iraq: consigliere sicurezza nazionale incontra ambasciatore Usa, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale dell’Iraq, Qassem al Araji, ha incontrato ieri a Baghdad l’ambasciatore statunitense nel Paese, Matthew Tueller, con il quale ha discusso delle elezioni anticipate, che avranno luogo il prossimo 10 ottobre. Secondo una nota dell’ufficio stampa di Araji, durante l’incontro le parti hanno discusso più in generale del “rafforzamento delle relazioni bilaterali fra i due Paesi e della prosecuzione del sostegno degli Stati Uniti al governo iracheno”. Tra i dossier presi in considerazione dalle parti, quello del contrasto al terrorismo e della sua eliminazione, e il rafforzamento della cooperazione e del dialogo regionali. “L’incontro ha assistito anche a una discussione del dossier degli sfollati e dell’importanza di offrire il clima adeguato al ritorno di tutti i profughi alle loro città di origine”, aggiunge la nota. (Res)