Iraq: cardinale Sako, candidati alle elezioni non rappresentano i cristiani

- I candidati alle elezioni legislative anticipate dell’Iraq, che avranno luogo il prossimo 10 ottobre, “non rappresentano la componente cristiana” del Paese. Lo ha detto il patriarca di Babilonia dei Caldei, cardinale Louis Raphael Sako, all’emittente curdo-irachena “Rudaw”. “Il processo elettorale non è studiato e preparato in modo da garantire all’Iraq un’assemblea parlamentare affidabile, o in grado di produrre un cambiamento positivo nel Paese”, ha detto il prelato, sottolineando che “la mentalità settaria e confessionale è ancora radicata con forza”. In particolare, la scelta delle candidature è avvenuta ancora su base tribale, ha proseguito il cardinale, aggiungendo che anche le campagne elettorale e gli appelli promuovono individui e componenti, non il bene del Paese. (Res)