Iraq: milizia sciita denuncia piani per “attaccare” seggi elettorali a Nassiriya

- La milizia irachena Kataeb Sayyid al Shuhada ha denunciato presunti “piani”, orditi da non meglio precisati “gruppi di attivisti”, per attaccare diversi seggi elettorali a Nassiriya e in altre città del sud dell’Iraq in occasione delle elezioni anticipate, previste il prossimo 10 ottobre. Il portavoce della milizia, Kadhim al Fartusi, ha dichiarato all’emittente curdo-irachena “Rudaw” che “vi sono alcuni attivisti che fanno appello a impedire le elezioni, o a impedire alla gente di esercitare questo diritto”. “Abbiamo informazioni precise secondo cui vi sono gruppi che pianificano di attaccare seggi elettorali a Nassiriya”, ha proseguito il portavoce, alludendo a possibili manifestazioni violente il giorno del voto. (Res)