Emirati-Usa: erede al trono Abu Dhabi incontra consigliere sicurezza nazionale Sullivan

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato ieri nella capitale emiratina il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Al centro dell’incontro, riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, vi sono state “le relazioni strategiche fra gli Emirati Arabi Uniti e gli Usa, e le modalità per rafforzare e svilupparle in diversi settori”. Al centro dei colloqui tra Al Nahyan e Sullivan vi sono stati anche “gli sviluppi nella regione e il lavoro congiunto a sostegno della pace e della stabilità”, prosegue l’agenzia. (Res)