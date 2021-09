Iran: ministro Esteri saudita, comunità internazionale fermi violazioni Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha fatto appello alla comunità internazionale affinché si assuma le sue responsabilità nei confronti delle ripetute violazioni iraniane di intese legate all’accordo sul nucleare (Jcpoa) del 2015. Parlando a un evento di alto livello dell’Assemblea generale dell’Onu, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari, Bin Farhan ha fatto appello a “pressioni” su Teheran per “l’escalation delle sue attività nucleari, compresa la ricerca e lo sviluppo”. “Non si arriva a stabilire pace e sicurezza internazionale possedendo armi di distruzione di massa, ma con la cooperazione tra i Paesi per realizzare sviluppo e progresso”, ha detto il capo della diplomazia di Riad. (Res)