Bielorussia: Kgb tenta di arrestare un dissidente, morto un agente e il cittadino con passaporto Usa

- Un ufficiale dell'Agenzia per la sicurezza dello Stato bielorussa (Kgb) è stato ucciso nel corso di una sparatoria a Minsk mentre tentava di arrestare il cittadino statunitense Andrei Zeltser, anch’egli morto durante lo scontro a fuoco. L'incidente è stato mostrato in un video diffuso su diversi profili social. Gli ufficiali del Kgb sono arrivati all'appartamento di Zeltser, che possiede un passaporto statunitense e lavora per la società di software bielorussa Epam. L’uomo è stato accusato di aver partecipato ad alcune manifestazioni di dissenso contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Tuttavia, Zeltser era armato di fucile e ha aperto il fuoco dopo che gli agenti del Kgb hanno sfondato la porta. In pochi minuti intensi i quattro agenti hanno risposto al fuoco a distanza ravvicinata. Un ufficiale è stato apparentemente colpito allo stomaco e trascinato in salvo dai suoi colleghi, ma in seguito è morto per le ferite riportate. Anche Zeltser è stato ucciso nello scontro a fuoco. La moglie di Zeltser è stata arrestata con l'accusa di "cospirazione per omicidio". “La violenza deve finire! Il regime spera che la violenza possa dividere la società e minacciare gli oppositori. Ma la violenza non può essere la soluzione alla crisi. Abbastanza vittime. Lo stato di diritto deve tornare nel Paese. Lukashenko deve dimettersi", ha scritto in un tweet Franak Viacorka, il portavoce della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya. (Rum)