Azerbaigian-Iraq: siglato memorandum per cooperazione economica bilaterale

- L’Unione delle camere di commercio e dell’industria dell’Iraq ha siglato ieri a Baku un memorandum di cooperazione e di intesa con la Camera di commercio e industria dell’Azerbaigian e l’Agenzia azerbaigiana per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. In un comunicato, l’Unione irachena sottolinea il “desiderio di rafforzare lo scambio commerciale con tutti i Paesi del mondo e di sviluppare le relazioni economiche” tra l’Iraq e l’estero. Scopo del memorandum siglato ieri è proprio “rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi”, prosegue la nota, e in particolare “sviluppare gli orizzonti della cooperazione tra i rispettivi settori privati”. (Res)