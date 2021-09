Arabia Saudita: colloqui per potenziale fusione tra Siig e Petrochem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Saudi Industrial Investment Group (Siig) ha siglato con la Compagnia petrolchimica nazionale saudita (Petrochem) un accordo preliminare non vincolante per valutare la fattibilità di una potenziale fusione delle due imprese. La transazione avverrebbe nella forma di un’offerta, da parte di Siig, per acquistare le azioni di Petrochem che ancora non possiede, secondo quanto annunciato dalle due compagnie in un comunicato alla Borsa saudita (Tadawul). Attualmente Siig controlla già una quota del 50 per cento del gruppo petrolchimico di Riad. Nel caso in cui l’accordo dovesse essere approvato, gli azionisti Petrochem riceveranno 1,27 azioni Siig per ogni azione posseduta. (Res)