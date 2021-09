Arabia Saudita: erede al trono Bin Salman lancia strategia per sviluppo turismo Asir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato una strategia da 50 miliardi di rial (13 miliardi di dollari) per sviluppare il turismo nella regione di Asir, nel sud-ovest del Paese. Scopo del progetto, ribattezzato “L’altopiano arabo”, è attirare complessivamente più di 10 milioni di visitatori da dentro e fuori il Paese entro il 2030. Gli investimenti includono finanziamenti per sviluppare attrazioni turistiche presso le montagne dell’Asir, trasformando la provincia in meta turistica per tutte le stagioni. La strategia mira a “sfruttare il vasto potenziale turistico della regione”, che comprende una grande diversità geografica e naturale, ha detto il principe saudita, che è anche presidente del Consiglio per gli Affari economici e lo sviluppo. (Res)