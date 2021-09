Libia: missione Onu chiede immediato rilascio del presidente della Lega nazionale giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso preoccupazione per la sicurezza di Imad al Harati, presidente della Lega nazionale giovanile. In post su Facebook, Unsmil scritto che “uomini armati non identificati hanno rapito Al Harati dal suo ufficio a Tripoli il 26 settembre, dopo aver chiesto di organizzare manifestazioni pacifiche a sostegno delle elezioni del 24 dicembre, e non si sa dove sia". La Missione ha sottolineato che "il diritto alla libertà di espressione e di riunione è fondamentale e protetto dal diritto nazionale e internazionale", chiedendo "l'immediato rilascio di Al Harati e di aprire un'indagine tempestiva e completa sul caso del suo rapimento". (Lit)