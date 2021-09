Libia: presidente Consiglio di Stato, a dicembre solo elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha affermato il rifiuto della legge elettorale presidenziale emanata dal presidente Camera dei rappresentanti, in particolare per quanto riguarda la doppia cittadinanza, la candidatura dei militari e il ritorno dei candidati alle posizioni precedenti in caso di sconfitta. Al Mishri ha ribadito, durante un incontro con l'ambasciatore tedesco in Libia, Michael Ohnmacht, che la visione dell’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” libico dislocato nella capitale, Tripoli) in questa fase è di tenere solo elezioni parlamentari e poi organizzare elezioni presidenziali su basi costituzionali “logiche e concordate”. Lo ha riferito lo stesso ufficio stampa dell'Alto Consiglio di Stato, aggiungendo che nell'incontro che si è tenuto presso la sede del Consiglio a Tripoli hanno partecipato anche il primo vice presidente del Consiglio, Massoud Obeid, e il relatore del Consiglio di Stato, Saied Kalla. (Lit)