Energia: Cingolani, contro caro bollette stiamo lavorando a provvedimento più strutturale

- "L’aumento del costo del gas è responsabile dell’80 per cento dei rincari in bolletta. Siamo intervenuti per mitigare l’aumento sulle fasce deboli e sulle piccole e medie imprese, stiamo lavorando per un provvedimento più strutturale". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, a “24 Mattino” su Radio24. “Tutta l'Europa è nella stessa situazione, non è un problema italiano. Per le previsioni sul gas - ha aggiunto - non dovrebbe continuare a crescere come negli ultimi trimestri. Verso marzo dovrebbe esserci un miglioramento in occasione dell'apertura del Nord Stream”.(Rin)