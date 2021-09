Libia: ministro Interno discute di sicurezza con diplomatici Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Libia, Khaled Mazen, ha incontrato l'ambasciatrice britannica a Tripoli, Caroline Hearn, alla presenza del consigliere per la difesa in Medio Oriente e Nord Africa, Sami Samson, e dell'addetto militare presso l'ambasciata britannica in Libia, Mark Baffin. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218 Tv", affermando che le due parti hanno discusso una serie di questioni di sicurezza e temi relativi alla lotta al terrorismo, alla migrazione illegale, al traffico di droga e di armi, oltre a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi. Il ministro dell’Interno ha illustrato il piano di sicurezza del dicastero per garantire la sicurezza durante le elezioni previste il 24 dicembre. Il ministro ha inoltre sottolineato l'importanza degli accordi di sicurezza siglati tra i due Paesi, in particolare la cooperazione tra la Libyan Criminal Investigation Agency e la British Crime Agency. (Lit)