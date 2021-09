Clima: Cingolani, linguaggio di Vanessa e Greta diverso dal nostro ma tutti d’accordo sul da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ovvio che il loro linguaggio è diverso dal nostro. Vanessa ha elencato le risorse che non sono state date ai Paesi africani, e Greta con il suo 'bla bla' ci ha ricordato che non abbiamo fatto abbastanza, lo sappiamo, siamo tutti d'accordo sulle cose da fare". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, a “24 Mattino” su Radio24 in riferimento al messaggio lanciato ieri dalle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate al Youth4Climate di Milano. "I giovani che protestano - ha aggiunto il ministro - hanno dei genitori che lavorano, ricordiamoci che se accelerassimo dei cambiamenti rischieremmo di sacrificare milioni di famiglie, dobbiamo mettere tutto sulla bilancia per essere sostenibili". Per Cingolani "c'è un rischio sui costi della transizione ma c'è anche una certezza: dobbiamo intervenire. E' un cambiamento epocale, siamo in ritardo ma non è facile, non abbiamo un piano B ma non sia uno scontro ideologico", ha concluso. (Rin)