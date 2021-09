Libia: vice premier discute con ministro Interno dei preparativi di sicurezza delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro libico, Ramadan Abu Jinnah, ha discusso con il ministro dell’Interno, Khaled Mazen, dei preparativi per garantire la sicurezza delle prossime elezioni previste il Libia il 24 dicembre. Lo ha riferito l'ufficio stampa del dicastero di Tripoli, affermando che durante l'incontro, che si è tenuto ieri nella capitale della Libia, sono stati discussi gli ultimi sviluppi in materia di sicurezza e gli sforzi intrapresi dal ministero attraverso tutte le sue componenti nazionali per preservare e fornire servizi ai cittadini. L'incontro ha discusso anche delle difficoltà che affronta il ministero e i suoi dipendenti, nonché dello sviluppo di soluzioni per il successo della sicurezza su tutto il territorio libico. (Lit)