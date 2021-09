Francia: ministro Interno, visti a cittadini Algeria, Marocco e Tunisia valutando "caso per caso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia rilascerà visti ai cittadini dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia valutando "caso per caso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Ieri, 28 settembre, Parigi ha deciso di inasprire le condizioni per il rilascio dei visti ai cittadini dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia, dopo che questi Paesi si sono rifiutati di consegnare dei lasciapassare consolari per il rientro di migranti respinti da Parigi. "L'idea è quella di fare un visto su due per il Marocco e l'Algeria, uno su tre per la Tunisia", ha spiegato Darmanin. "Sino a quando non accetteranno i propri cittadini, non accettiamo i loro compatrioti", ha aggiunto il ministro. (Frp)