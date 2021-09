Trasporto aereo: Spagna, governo congela diritti aeroportuali di Aena sino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diritti aeroportuali di Aena, società statale che gestisce i principali aeroporti spagnoli, saranno congelati sino al 2026. È quanto deciso dal governo sulla base delle sollecitazioni espresse dagli operatori del settore. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", tuttavia, per l'Associazione delle compagnie aeree (Ala), questo congelamento "non è il risultato che si sperava ma è il meno peggio degli scenari possibili". Secondo Ala, un aumento delle tariffe "avrebbe scoraggiato il traffico aereo e, per estensione, l'economia". Aena ha evidenziato in una nota che le tariffe spagnole "continueranno ad essere le più competitive in Europa e permetteranno alle infrastrutture aeroportuali della rete di continuare a essere le più efficienti nel loro ambiente".(Spm)