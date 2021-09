Expo 2030: Camilli (Unindustria), ora o mai più, ci giochiamo 50 anni di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora o mai più, non possiamo fallire, ci giochiamo 50 anni di crescita". Lo afferma Angelo Camilli, presidente di Unindustria, in due interviste al Sole 24 Ore e al Messaggero in merito alla candidatura di Roma ad Expo 2030, avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo Camilli "Roma non si può sottrarre alla sfida del futuro, tra Pnrr e trasformazione tecnologica": adesso "bisogna avere la capacità di progettare il futuro e la forza di metterlo in pratica". Anche perché "questo decennio, tra Recovery, Giubileo ed Expo, segnerà i prossimi 50 anni di sviluppo per Roma. Insomma, "ora o mai più". (segue) (Rer)