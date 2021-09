Expo 2030: Camilli (Unindustria), ora o mai più, ci giochiamo 50 anni di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiaramente c'è soddisfazione, perché il presidente Draghi ha ritenuto che quest'idea che abbiamo lanciato il 30 settembre dello scorso anno sia importante per la Capitale. Ma la candidatura è solo il primo passo. E' l'inizio di un percorso che potrebbe portarci a un esito positivo: dà fiducia e progettualità per la nostra città. C'è una competizione con due rivali importanti, Mosca e Busan, a cui comunque Roma non ha nulla da invidiare", continua Angelo Camilli. "Presentata la candidatura entro il 29 ottobre, poi andrà formato il comitato promotore. Quindi sei mesi per presentare tutte le progettualità, con un primo dossier da presentare entro dicembre. Entro la fine del 2023 ci sarà la decisione finale, poi sette anni per dare seguito ai progetti. Fra qualche giorno ci sono le elezioni: a breve avremo un nuovo sindaco, con una nuova giunta e un nuovo mandato. Ci auguriamo che chiunque vinca le elezioni creda nel nostro progetto: dobbiamo mettere a fattor comune tutte le risorse disponibili", aggiunge il presidente di Unindustria. (segue) (Rer)