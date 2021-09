Expo 2030: Camilli (Unindustria), ora o mai più, ci giochiamo 50 anni di crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Camilli "C'è anche tutta la progettualità del Pnrr e del Giubileo 2025, che su Roma potrebbe avere una ricaduta molto importante, vista la presenza di comparti fondamentali come sostenibilità, digitalizzazione, istruzione e farmaceutica. Il nostro è un ruolo di supporto, di collaborazione. Ci atterremo alle decisioni della prossima amministrazione e potremo dare un contributo importante per la progettazione e la realizzazione degli interventi: possiamo mettere a disposizione le competenze dei nostri associati, tecniche e relazionali. Anche perché parliamo di settori dove ci sono eccellenze sul territorio, come la rigenerazione urbana, l'ambiente, l'energia sostenibile. Il vantaggio di un piano di questo genere è insito nel progetto stesso di rigenerazione urbana, che è il tema dell'Expo, aldilà dei calcoli tradizionali che vanno fatti sul Pii: consideri che molti centri di ricerca danno il Lazio in crescita del 2,5 per cento in più del resto d'Italia nel prossimo triennio. Poi va considerata la ricaduta sull'immagine della città. Nel manifesto che abbiamo consegnato ai candidati sindaci, per esempio, abbiamo lanciato l'idea di un concorso internazionale per dieci progetti di trasformazione urbana e green design". (segue) (Rer)