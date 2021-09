Ostia: controlli sul territorio, un arresto e due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificata l’attività dei Carabinieri di Ostia, aumentando la proiezione dei servizi per la prevenzione e la repressione dei reati in genere: nelle ultime 24 ore è stata arrestata una persona e due sono state denunciate. Ieri mattina, una pattuglia della stazione carabinieri di Vitinia, nel transitare nei pressi di via Sarsina, ha riconosciuto in strada una donna sottoposta ai arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti. Fermatisi per effettuare una verifica, i militari hanno appurato che la signora si era allontanata dal luogo di detenzione, priva di qualsivoglia autorizzazione. Immediatamente bloccata, la donna, una 42enne originaria della Filippine, è stata arrestata e nuovamente ristretta presso il proprio domicilio, in attesa delle ulteriori disposizioni dell’Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)