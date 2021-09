Migranti: Tunisia, rimpatriati 76 tunisini detenuti in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale tunisino a Tripoli ha annunciato di aver completato tutte le procedure necessarie per rimpatriare un gruppo di 76 giovani tunisini "detenuti nei centri di immigrazione clandestina di Tripoli". Il gruppo è rientrato in territorio tunisino ieri sera attraverso il valico di Ras Jedir, spiega l’emittente radiofonica “Jawhara fm”. Il consolato ha aggiunto sulla sua pagina Facebook che i tunisini sono stati arrestati dalle autorità della sicurezza libica "per aver partecipato ad operazioni di migrazione irregolare". (Tut)