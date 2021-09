Imprese: Evergrande cede partecipazione bancaria per 1,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Evergrande e la sua unità per i veicoli elettrici hanno mancato il pagamento di alcuni fornitori e investitori e hanno sospeso molti progetti in tutta la Cina. Il quotidiano statunitense "Wall Street Journal" ha rivelato che i funzionari di Pechino avrebbero chiesto alle amministrazioni locali di prepararsi ad un possibile tracollo, esortandoli a radunare commercialisti ed esperti legali per esaminare le finanze relative alle operazioni di Evergrande nelle rispettive province. (segue) (Cip)