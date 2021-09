Usa: governo federale stanzia 1,9 miliardi per sostituzione apparecchiature Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Communications Commission (Fcc), agenzia federale degli Stati Uniti regolatrice delle comunicazioni ha annunciato l'avvio di un programma da 1,9 miliardi di dollari per rimborsare gli operatori del settore che rimuoveranno le stazioni di base e le altre apparecchiature prodotte dal colosso dell'elettronica Huawei installati sulle loro reti, e individuati dal governo Usa come un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Il programma andrà a beneficio soprattutto degli operatori nelle aree rurali del Paese. (Nys)