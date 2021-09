Corea del Sud-Giappone: ministro Commercio Yeo, Seul pronti a promuovere scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intende rilanciare la cooperazione commerciale col Giappone e superare le divisioni causate dalle dispute di carattere storico nell'ultimo biennio, per far fronte congiuntamente alle sfide poste dalla pandemia di Coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio sudcoreano Yeo Han-koo, durante un incontro coi rappresentanti della comunità imprenditoriale giapponese in Corea del Sud. "La Corea del Sud offrirà un ambiente aperto e trasparente per tutte le attività produttive straniere in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio" (Omc), ha dichiarato il ministro. Le dichiarazioni di Yeo appaiono un segnale distensivo, in un contesto ancora segnato dal blocco del Giappone alle esportazioni di materiali strategici per l'industria sudcoreana dei semiconduttori. Le misure di controllo delle esportazioni sono state imposte da Tokyo a luglio 2019, in risposta alle sentenze della magistratura sudcoreana che hanno ordinato risarcimenti ad aziende giapponesi per lo sfruttamento del lavoro coreano in tempo di guerra. A seguito della disputa, Giappone e Corea del Sud si sono rimossi a vicenda dalle rispettive "liste bianche" per il commercio, che comportano l'esenzione da una serie di dazi e oneri amministrativi. (segue) (Git)